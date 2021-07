Hulphond Tynke nog altijd van slag na mishandeling in supermarkt

Kermis Heeze gaat vooralsnog door; kermis Leende verhuist naar evenemen­ten­ter­rein Breedven­nen

10 juli HEEZE-LEENDE - De gemeente Heeze-Leende wil vooralsnog de kermissen in Heeze en Leende in aangepaste vorm door laten gaan. De kermis in Heeze is van 7 tot en met 10 augustus; die in Leende staat gepland van 21 tot en met 24 augustus.