‘Iedere verbouwing kwam er een klein stukje bij’; gebroeders Van der Plas stoppen met meubelzaak

De broers Marcel (59) en Ronald van de Plas (54) kregen het ondernemerschap met de paplepel ingegoten. Het familiebedrijf werd in 1961 opgericht door hun vader Kees, een meubelmaker die Udenhout voor Leende had verruild. Marcel: ,,Hij is hier aan de Kerkstraat 1 heel klein begonnen. Dat was nog in de tijd voordat de aangrenzende wijk was gebouwd en er een zandpad voor de deur lag.”

Van dorpswinkel tot grote showroom

Het bedrijf is in al die jaren gegroeid van een kleine dorpswinkel tot een showroom met een oppervlakte van ruim 2000 vierkante meter. Iedere verbouwing kwam er een klein stukje bij.

De honkvaste broers kijken met veel plezier terug op hun tijd in de winkel. Marcel: ,,Ronald heeft het nog even ergens anders geprobeerd, maar keerde al snel terug naar het familiebedrijf.” Toen hun vader 65 werd namen Marcel en Ronald de woonwinkel van hem over.

De broers zien veel collega-familiebedrijven in de meubelbranche met hun toekomst worstelen. Ronald: ,,Zestig jaar geleden waren woonwinkels enorm in opkomst. Veel familiebedrijven uit die tijd zijn klein begonnen en daarna eigenlijk te groot geworden. Vaak is er geen opvolger en zijn de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de panden beperkt. Meestal blijft daardoor alleen een herontwikkeling tot wonen over.”

Volledig scherm Marcel en Ronald van de Plas stoppen met hun gelijknamige meubelzaak in Leende. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Ook de broers kozen voor deze optie. Marcel: ,,Het centrumplan heeft ons een jaar of 5 geleden aan het denken gezet over onze toekomst. Als gevolg van de plannen nam de parkeergelegenheid bij de winkel namelijk af.”

Het is de bedoeling dat er zes luxe appartementen verrijzen op het gedeelte waarop de woonwinkel staat. De gemeenteraad stemde maandag unaniem in met de plannen van ontwikkelaar Symphony Estates. Marcel: ,,Ik denk dat we hier straks iets heel moois achterlaten. Dat vindt gelukkig ook de omgeving, want er is geen enkele zienswijze ingediend. Het plan voorziet ook in een duidelijke woonbehoefte.”

Als het aan de Marcel en Ronald ligt komen er ook woningen aan de achterzijde van hun perceel. Op die locatie staat nu nog een hal en heeft zorgcoöperatie Graag Gedaan haar volkstuin. Volgens de broers zouden daar prima vijf bescheiden grondgebonden woningen kunnen worden gebouwd. Ronald: ,,Het Kerkpad zou dan in zijn geheel aangepakt kunnen worden. Dat is de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden.”

Niet op een andere locatie verder

Op 1 april stoppen de broers ermee. Verdergaan op een nieuwe locatie ziet het tweetal niet zitten. Marcel: ,,Dat is voor ons moeilijker dan stoppen.” De broers hebben hun toekomst nog in beraad. Ronald: ,,Er ligt nog een project dat we moeten afronden. Verder wachten wij rustig af wat er op ons pad komt.”