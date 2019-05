IJzerhandelaar uit Budel mist 150 euro na sluwe ‘ruil’ van buitenlands stel

Groen licht voor ‘abstract’ plan voor Baronie van Cranendon­ck Soerendonk

29 mei SOERENDONK - Er is groen licht voor een plan dat moet gaan voorzien in een nieuwe invulling voor het gebied rondom Kasteeltje Cranendonck. De raad stemde in meerderheid in met het plan voor de plek waar ooit Hof van Cranendonck stond ingetekend.