‘Ik heb het voetbal meer gemist dan school’

,,Ik heb het voetbal echt wel gemist, meer dan school”, zegt Nikki Pijnenburg (10). Met een Real Madrid-shirt met de naam van de bikkelharde verdediger Ramos op de rug, wil ze tussen de verschillende oefenvormen wel even praten. Ze vertelt dat ze zelf – binnen de regels – eigenlijk ook best wel hard is: een flinke schouderduw of sliding gaat ze echt niet uit de weg. En ze heeft ambitie: ze zou best wel het niveau van Lieke Martens willen bereiken. ,,In al die tijd dat we hier niet konden trainen, heb ik thuis wel getraind”, vertelt ze. Haar vader had een aantal leuke oefenvormen bedacht. ,,Zo moest ik proberen de bal in een container te trappen, ik heb veel gedribbeld en schijnbewegingen geoefend”, vertelt ze enthousiast. Maar er gaat natuurlijk niks boven de trainingen bij de club.