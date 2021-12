‘Ik zag aan de andere paarden dat er iets mis was’

,,Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Jack Ogier (64). ,,Ik zat op de tractor in het weiland en het weer sloeg binnen vijf minuten om van mooi, rustig weer naar hagel, regen, bliksem en onweer. Het was onvoorstelbaar, ik kan er wel een verhaal over schrijven.”

Zoals paarden gewoonlijk doen, liepen ze ook deze keer met de kont naar de wind gekeerd op zoek naar beschutting. In dit geval waren de hardlopers ook doodlopers: de eerste zeven paarden werden op de plek waar ze tegengehouden werden door de draad getroffen door de bliksem en waren op slag dood. ,,Ik zag aan de andere paarden, toen ze omdraaiden, dat er iets mis was en even later zag ik de dode paarden liggen”, zegt Ogier.

Helemaal overstuur

De kinderen Maddy (16) en Jordy (18) zaten op school en werden gebeld dat ze naar huis moesten komen. ,,Ik was helemaal overstuur toen ik de paarden, waaronder Artoga, zag liggen”, zegt Maddy. ,,Het heeft best lang geduurd voordat ik besefte dat het echt gebeurd was”, zegt ze. Wonder boven wonder sliep ze de nacht na het drama goed: ,,Ik was op van de emoties.” Bij zoon Jordy drong het drama pas echt door toen het gezin geconfronteerd werd met media-aandacht en reacties van vrienden en bekenden: ,,Toen besefte ik pas dat het echt verschrikkelijk was.”

Voor Jack Ogier wachtte nog een taai karwei: de dode paarden werden wel opgehaald door Rendac, maar hij moest zorgen dat de paarden aan de weg kwamen te liggen. Angst voor onweer of bliksem heeft het gezin niet overgehouden aan het drama: ,,Het kan niet dat ons zoiets nog eens overkomt”, zegt Jordy.

Het drama heeft toch ook nog iets moois gebracht: een vriendin van moeder Monique, Margriet Daems, zette een online doneeractie op om geld bijeen te brengen voor een nieuw paard voor Maddy. Zo’n 150 mensen lieten zien het hart op de juiste plaats te hebben en brachten 3300 euro bij elkaar. ,,Ik ben die mensen zo enorm dankbaar, dat ze dat gedaan hebben”, zegt Maddy.

Met nog wat eigen geld heeft ze inmiddels een nieuw paard kunnen kopen: ,,Ik had me zo verheugd op het veulentje dat Artoga zou krijgen. Dat zou ik helemaal zelf kunnen opleiden en naar mijn hand zetten. Ik hoop dat mijn nieuwe merrie, Chanel, ook eens een veulen krijgt, dan kan ik dat alsnog doen.” En ook bij Jordy, die een hoveniersopleiding doet, heeft het iets teweeg gebracht. ,,Ik heb huilende paardeneigenaren gezien en dat greep me enorm aan. Het was net een slechte film. Ik kijk nu toch anders naar paarden en wie weet, kom ik toch nog ooit in het bedrijf terecht.”

Voor Maddy is het een uitgemaakte zaak: na de havo gaat ze een opleiding doen, waarmee ze in de paardenbranche kan gaan werken.