Illegale houseparty met tweehonderd bezoekers beëindigd door politie in Maarheeze

Video Cranendon­ck is wanhoop nabij door overlast van asielzoe­kers

9 november Alle maatregelen in de gemeente Cranendonck tegen overlast van asielzoekers ten spijt: het draagvlak voor opvang kalft in rap tempo af en het gevoel van onveiligheid stijgt. Burgemeester Roland van Kessel: ,,Wij staan met de rug tegen de muur. We doen daarom een dringende oproep aan de staatssecretaris: Doe iets.”