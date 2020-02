Illegale lozing afvalwater kost Reiling in Sterksel minder 'boete’

DEN BOSCH/STERKSEL - Reiling BV is ook in hoger beroep veroordeeld voor het illegaal lozen van vervuild water op het gemeenteriool. Maar de 'boete’ die de eigenaar van het afvalverwerkingsterrein Poort 43 in Sterksel daarvoor moet betalen is wel veel lager.

Dat blijkt uit het vonnis van het gerechtshof in Den Bosch. Reiling BV is gisteren veroordeeld tot het betalen van 113.579 euro aan de staat. Dat is de hoogte van het onrechtmatige voordeel dat het bedrijf volgens het gerechtshof had, doordat afvalwater van het composteringsproces niet afgevoerd werd naar een gespecialiseerde verwerker. Eerder was het bedrag nog vastgesteld op 330.876,37 euro.

Ingewikkelde zaak

De rechter nam drie weken extra bedenktijd omdat het hier zo'n ingewikkelde zaak betrof. Dat gold niet zozeer de schuldvraag, maar vooral de berekening van het ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’, zo blijkt uit het vonnis.

Reiling BV werd eerder veroordeeld voor het opzettelijk en dagelijks lozen van vervuild water op het gemeenteriool via een putje op de wasstraat op het terrein. Dat gebeurde volgens het OM van februari tot september 2013. Op het terrein wordt water dat vrijkomt bij composteringsprocessen vermengd met hemelwater en opgeslagen in bassins. Het meeste water wordt op het terrein hergebruikt. Bijvoorbeeld om in droge periodes te sproeien tegen stofvorming. Maar het overtollige water moet -zoals in de vergunning bepaald is- afgevoerd worden per tankwagen naar een gespecialiseerde afvalverwerker. En dat kost geld.

Drie deskundige bureaus