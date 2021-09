Imkervereniging in Cranendonck bestaat (minstens) een eeuw; ‘bijen laten zich niet dwingen’

De eerste berichten van een bijenhoudersvereniging in Budel dateren al van 1905. ,,Ze zijn teruggevonden in documenten van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN). Dat was een grotendeels protestantse club’’, vertelt Henk Vermeulen, voorzitter van ’t Wilgenroosje. In 1921 richtte pastoor F. van Baars daarom samen met Balt van Mierlo Bijenhoudersvereniging Budel-Maarheeze op. Vermeulen: ,,De VBBN-leden zijn toen massaal overgestapt.’’ Pas vele jaren later is de naam veranderd in Imkervereniging ’t Wilgenroosje.

Van Baars bleek een echte bijenfan. In 1921 was hij ook medeoprichter van de bijenhoudersbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Veel meer is over de beginjaren van de imkervereniging niet bekend. Wat wel vaststaat is dat het imkerbestaan enorm is veranderd. Vermeulen: ,,Bijna iedereen had vroeger thuis een aantal korven staan. De opbrengst van de honingverkoop was een welkome aanvulling op het povere boerenbestaan. In de jaren 60 en 70 is het steeds meer een hobby geworden. Op een gegeven moment waren er nog maar een paar beroepsimkers. De laatste jaren zit dit aantal weer in de lift. Ook is steeds meer nadruk komen te liggen op educatie en natuurbescherming.’’

Imkervereniging ’t Wilgenroosje heeft een vijftigtal leden, van wie 35 imkers en 15 vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van de eigen drachtplantentuin.

Hippe hobby

Vermeulen: ,,Imkeren is tegenwoordig een hippe hobby, die zowel door mannen als vrouwen wordt beoefend. Ook bij ons is er veel belangstelling om imkercursus te volgen, maar helaas blijft het vaak daarbij.’’

Zelf rolde hij bij toeval in het imkerbestaan. ,,Om de bloemen van mijn augurkenplanten te bestuiven had ik bijen nodig. Zodoende ben ik bij de imkervereniging terechtgekomen.’’

Inmiddels is Vermeulen al jarenlang imker en 25 jaar voorzitter van ’t Wilgenroosje. Hij raakt niet uitgepraat over bijen. ,,Het leuke aan bijen is dat ze enorm innovatief zijn. Een imker kan een bijenvolk proberen te sturen, maar dwingen kun je ze niet. Ze regelen alles zelf. Is er minder nectar, dan zal de koningin minder eitjes leggen. Door middel van de zogeheten bijendans communiceren ze met elkaar.’’

Vermeulen is trots op drachtplantentuin De Immenhof, een bijen- en insectenparadijs in natuurgebied het Buulder Bos. Op het terrein heeft de vereniging een bijenhal met ontvangstruimte, onder meer voor het houden van cursussen en het ontvangen van schoolklassen.

Vanwege corona worden de jubileumfestiviteiten doorgeschoven naar volgend jaar. De Immenhof ligt aan de Broekkant 83 in Budel. Meer info: wilgenroosje.nl.