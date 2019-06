In bos bij Heeze achtergelaten hond maakt het goed: ‘Veel dierenliefhebbers willen het adopteren’

De hond, volgens de Dierenbescherming een kruising boerenfox, werd maandagmiddag vastgebonden aan een boom gevonden in een bos bij Heeze. Het dier was aan zijn lot overgelaten. De hond wordt nu opgevangen bij Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven.

Dierenpolitie

Omdat de Dierenpolitie ook bezig is met deze zaak, kan het mogelijk iets langer duren voordat de hond kan worden geadopteerd. Vermoedelijk is de boerenfox eerder deze maand te koop aangeboden via internet. De Dierenbescherming is daar sowieso niet over te spreken. “Het internet is geen medium om levende dieren op aan te bieden. Dat brengt teveel risico's met zich mee.” Een politiewoordvoerster laat weten dat het onderzoek nog loopt.