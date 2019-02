In Cranendonck is het aantal inbraken verdriedubbeld in 2018: 'Rondreizende bendes actief'

KaartCRANENDONCK - Normaal spreek je van een inbraakgolf, in Cranendonck is de term 'inbraaktsunami' meer op zijn plek. In 2018 vonden er bijna drie keer zoveel woninginbraken plaats als het jaar ervoor.

Nergens in Zuidoost-Brabant werd afgelopen jaar meer ingebroken dan in de gemeente Cranendonck. Tenminste, als je het bekijkt per duizend inwoners. In totaal kreeg de politie er afgelopen jaar 101 belletjes van inwoners die ontdekten dat hun huis was leeggeroofd. Omgerekend zijn dat vijf inbraken per 1000 inwoners. Fors meer dan Eindhoven (3,8) en Helmond (3,4). En zelfs twee tot drie keer zoveel als in omliggende gemeenten als Heeze-Leende (2,0), Valkenswaard (1,6) en Someren (1,6).

Verdriedubbeling

Daarmee staat de wereld in Cranendock op zijn kop in vergelijking met een jaar eerder toen de gemeente de strijd tegen het inbrekersgilde juist leek te 'winnen'. Slechts 36 woninginbraken telde 2017, waar dat er in 2016 nog 61 waren. Maar waar de daling landelijk gezien doorzette in 2018 (13 procent minder inbraken) verdriedubbelde het aantal inbraken in Cranendonck.

Vraag iemand in Budel en Maarheeze naar de oorzaak en de vinger zal geregeld richting het asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige Nassau-Dietzkazerne worden gestoken. In de zomer lopen de gemoederen hoog op als er veel problemen ontstaan rondom asielaanvragers uit veilige landen. De mannen, die simpel gezegd niet vanwege de oorlog zijn gevlucht, maken weinig kans op een verblijfsvergunning. Maar zij zijn ondertussen verantwoordelijk voor winkeldiefstallen, bedreigingen en intimiderend gedrag in Budel en met name Maarheeze. Dat liet de politie eerder weten tijdens een bijeenkomst van bewoners.

December

Toch lijken de asielvragers niet verantwoordelijk voor de hoge inbraakpiek in deze gemeente. Daarvoor hoef je alleen maar naar de cijfers te kijken. De meeste inbraken in Cranendonck, 36 stuks, vonden namelijk plaats in december. Toen waren de grootste problemen rondom het azc al achter de rug. "Op geen enkele manier hebben wij aanwijzingen gevonden dat asielaanvragers uit veilige landen betrokken zijn bij de inbraken", reageert een politiewoordvoerder.