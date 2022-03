In Heeze-Leende ging 13,4 procent vervroegd stemmen

Dit keer zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen. Maandag en dinsdag hebben in Heeze-Leende in totaal 1.823 mensen gestemd. In het gemeentehuis hebben 1.131 mensen hun stem uitgebracht en in dorpshuis De Schammert in Leende 692 mensen. Dit is in totaal 13,4 procent van alle kiesgerechtigden.