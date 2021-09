In het mini-museum van Leo Lingers is van alles over Heeze te vinden

HEEZE - Wie onderzoek doet naar de geschiedenis van Heeze, kan haast niet beter beginnen dan met een bezoek aan Leo Lingers. De Heezenaar verzamelde de afgelopen decennia honderden ansichtkaarten, foto’s, boeken, artikelen en bidprintjes over- en uit zijn geboortedorp. ,,En dan met name over het Strabrechtpleintje, daar ben ik geboren, dat is voor mij helemaal een speciale plek.”

Volgens zijn vrouw begon Lingers’ verzameling met ansichtkaarten, ruim een halve eeuw geleden. Toen hij met pensioen ging (rond 2005) besloot hij zijn zoekcriteria te verruimen. ,,Toen ging ik ook andere foto's verzamelen, want die kaarten had ik onderhand allemaal. Sommigen daarvan zijn wel honderd jaar oud, die kosten bij verzamelaars 50, of wel 100 euro.” Inmiddels heeft hij bijna 700 kaarten, honderden nieuwsartikelen, 1200 bidprentjes en een geschatte 250 boeken in zijn collectie.

Sinds 1982 is Lingers ook lid van de plaatselijke heemkundekring. Die hield toen een tentoonstelling in het Sint Maartenshuis, een bioscoop in het dorp. ,,Daar ging ik kijken en dát vond ik interessant. Toen ben ik lid geworden en daar ben ik nu nog.” Elk jaar rijdt hij een rondje, op zoek naar nieuwe ansichtkaarten. Bij het verschijnen van elk boek, staat hij vooraan voor een exemplaar.

Favoriete boek

Dominicus de Jong schreef in 1951, in de Achelse Kluis, ‘De Kronijk van Heeze’, misschien wel Lingers’ favoriete boek. ,,Maar ik heb ook boekjes uit 1800-zoveel over Heeze.” Hij spreekt de naam van het dorp steevast uit als ‘Hees’. ,,Iets over dominee Kremers bijvoorbeeld. Die stond ook bekend als de ‘ogendokter’, en sommige mensen dachten dat hij een kwakzalver was! Dat staat er allemaal in beschreven.” Een verlanglijstje heeft hij ook nog: ,,Verschillende boekjes over de Brabantsedag. In 1973 is er een Engelstalig boekje over verschenen. Die heb ik nog niet.” Nog één over gemeentewapens, Breugel, en méér. De verzameling is nog niet compleet.

Quote Ik ben een lezer, geen schrijver Leo Lingers

Is er misschien een boek over Heeze dat geschreven zou moeten worden, maar dat nog niet gepubliceerd is? Daar moet Lingers even over denken. ,,Nee, want de boeken van Henk van Asten zijn écht heel uitgebreid.” Van Asten schreef verschillende boeken over het dorp. Eén ervan ging over de weverij van Van Engelen & Evers, waar Lingers 47 jaar lang werkte als wever. ,,Ik hielp Henk met het boek, hij gebruikte veel van mijn foto’s.” Een eigen boek zit niet in de pijplijn, zegt hij. ,,Ik ben een lezer, verzamelaar, geen schrijver. Dat laat ik aan mensen als Henk en Mart van de Loo over.”