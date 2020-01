In tien jaar tijd verdwenen 2500 kinderen uit asielzoekerscentra - Uit azc Budel relatief weinig

BUDEL - In tien jaar tijd zijn er uit Nederlandse asielzoekerscentra ruim 2500 kinderen verdwenen. Zij vertrokken met onbekende bestemming (mob) en vielen in soms in handen van mensensmokkelaars. Ter Apel en Oisterwijk spannen de kroon, maar in Budel verdwijnen in verhouding weinig minderjarige alleenstaande migranten.

Ondanks dat azc Budel het op één na grootste azc is, verdwijnen er relatief weinig kinderen ‘met onbekende bestemming’(MOB). Uit het azc met een capaciteit van 1500 asielzoekers, zijn in 2019 geen meldingen van verdwenen alleenstaande, minderjarige vluchtelingen (amv) bekend. In Ter Apel vertrokken in 2019, 87 jonge asielzoekers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en voogdij-instelling Nidos.

In tien jaar tijd heeft het asielzoekerscentrum in Oisterwijk 177 kinderen weg zien lopen. Dat is van alle azc’s het op een na hoogste cijfer. Het azc in Gilze blijft daar met 22 weggelopen kinderen bijvoorbeeld ver bij achter.

Kwetsbare groep

Een verklaring voor het vertrek kan zijn dat er meer (minderjarige) asielzoekers uit de veilige landen, zoals Marokko, naar Nederland komen. Een deel van de kinderen reist volgens het COA en Nidos waarschijnlijk door naar familie in Nederland of elders in Europa. Een onbekend deel van de jongeren zou in handen van mensenhandelaren vallen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen vormen volgens het COA een kwetsbare groep voor mensensmokkel en mensenhandel.

Dat er vanuit Budel relatief weinig kinderen verdwijnen heeft te maken met de functie van het azc. Nederland heeft aparte amv-plekken voor minderjarigen zoals in Oisterwijk. ,,De cijfers over 2019 laten in ieder geval zien dat het overgrote deel van de MOB-registraties van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen (amv) afkomstig zijn van specifieke AMV-locaties, en in zeer beperkte mate van reguliere azc-locaties", zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Geen amv

Budel is samen met Ter Apel de enige Centrale Opvang Locatie van Nederland (COL). Dat is de plek waar de eerste aanmelding en opvang plaatsvindt van een vreemdeling die asiel aanvraagt in Nederland. In een COL krijgt een vreemdeling onderdak, toegang tot medisch noodzakelijke zorg en begeleiding bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag. In Budel is geen specifieke opvang voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen (amv) aanwezig.