In verbouwde De Borgh in Budel roept zelfs de trapleuning herinneringen op

Het open huis was het sluitstuk van een lang feestweekend, dat op vrijdag werd afgetrapt met de officiële opening. Gistermiddag mocht iedereen een kijkje nemen in het complex. Ruim twintig vaste gebruikers presenteerden zich met informatie, optredens en demonstraties.

Er kon een blik achter de coulissen van de nieuwe cultuurzaal worden geworpen. Bezoekers konden ook rondstruinen in de vergaderruimten, foyer en sportzaal. Speciaal voor de open dag was de geluidsdichte oefenruimte van Soulex geopend. ,,In onze nieuwe oefenruimte kunnen muzikanten onder meer beschikken over airco en ruime opslagmogelijkheden’’, zegt Cas Neijnens van Soulex. De optredens in de ‘repetitiebunker’ trekken behoorlijk wat bekijks. Neijnens: ,,Het is leuk om vandaag veel collega-gebruikers te zien.’’

Toneelvereniging

Toneelvereniging De Budelse Komedie is al aardig vertrouwd met nieuwe cultuurzaal. ,,Afgelopen november hebben we hier onze eerste voorstelling gespeeld. Het is een prachtige accommodatie, die ons veel mogelijkheden biedt. In het verleden hebben we regelmatig stukken aan de kant moet leggen omdat het podium in de oude toneelzaal te klein was’’, zegt regisseur Piet Fransen.

Voorzitter Ton van de Laar van Stichting De Borgh is blij met de grote belangstelling voor de open dag. ,,Iedereen is nieuwsgierig. De bezoekers komen niet alleen uit Budel, maar ook uit de omliggende dorpen en zelfs de regio.’’

Conciërge

Lies Fransen uit Aalst was vroeger kind aan huis in het oude parochiehuis. Dit al vaker onder handen genomen gedeelte van De Borgh biedt na de recente renovatie en nieuwbouw onder andere onderdak aan de Openbare Bibliotheek. Fransen keek haar ogen uit in de oude toneelzaal, waar de bieb is gehuisvest. ,,Mijn vader was vroeger conciërge van het parochiehuis. Wij woonden ernaast en kwamen er veel. Het is een prachtig complex geworden, maar ik zie ook dat er ontzettend veel is veranderd’’, vertelt Fransen.

Voor Budelnaar Gerard Noten heeft het nieuwe dorpshuis weinig geheimen. Als kind zat hij op St. Aloysiusschool, die later is opgegaan in De Borgh. ,,Er werd hier ook lesgegeven. De trapleuning, die is verwerkt in het kunstwerk in de foyer, kan ik me nog goed herinneren.’’ Als bestuurslid van muziekvereniging EMM volgde hij de ontwikkelingen rondom De Borgh op de voet. ,,Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het resultaat mag er zijn. Dit gebouw is een aanwinst voor Budel.’’