Inbreker Locomotion Diner Maarheeze alweer vrij

MAARHEEZE - De 35-jarige man die zaterdagmorgen stomdronken een ravage aanrichtte bij Locomotion Diner in Maarheeze is volgens de eigenaresse van dat restaurant alweer vrij. Eigenaresse Marian Cuijten snapt daar niets van.

Tot 20.30 uur in de avond is Marian Cuijten gisteren bezig geweest om de ravage op te ruimen die gisterochtend werd aangericht door een dronken inbreker. ,,Ik heb serieus nog nooit zoiets gezien. Alles was zo vet en vies. Ik heb alles wel vier keer moeten dweilen”, zegt ze zondag. Maar haar verbazing over die troep valt in het niet bij wat ze even later zag: de inbreker liep vrij rond, bij de visvijver.

,,Ik ben na het schoonmaken nog naar de visvijver gegaan”, zegt Cuijten, die de zaak runt met Sani can Mullem. Cuijten ging naar de jonge vissers die daar dit weekend in tentjes verblijven. Zij zagen de inbreker gisteren en alarmeerden de politie. Cuijten: ,,Ik wilde ze bedanken.”

Boos

Een van de vissers herkende op dat moment de inbreker, die bij de vijver rondliep. Een ander herkende hem ook. Niet veel later bevestigde de politie aan Cuijten dat de inbreker, die in het asielzoekerscentrum van Budel verbleef, vrij is gelaten tot het moment dat hij voorgeleid wordt, vertelt ze.

De politie bevestigt dat de inbreker gisteren is vrijgelaten. ,,De politie heeft hem en getuigen gehoord, de aangifte van de benadeelde opgenomen en ter plaatse sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek is dan ook gistermiddag afgesloten", laat een woordvoerder weten. ,,Dan is er geen reden om een verdachte langer vast te houden, vandaar dat hij in vrijheid is gesteld.”

Cuijten begrijpt daar niets van. ,,Wie zegt dat die man vannacht niet gewoon ergens anders in gaat breken? Wat als hij boos is op mij? Ik stond gisterenavond in mijn eentje nog schoon te maken.”

Gehaktballen

Met vijf man hebben ze zaterdag staan schrobben. ,,Overal lagen taarten op de grond, de koeling zat onder de chocomel en alles zat onder het bloed”, somt Cuijten op. ,,Hij had zich gesneden aan het kapotte raam.” De inbreker deed zich tijdens zijn daad ook tegoed aan de likeur die in de winkel lag.

De kassa was ook kapot. Cuijten: ,,Daar zat 1100 euro in. Die heeft hij meegenomen.” En dat niet alleen. Volgens Cuijten had de inbreker zijn hele rugtas volgestouwd met spullen. ,,Koekjes, zonnebrillen, gehaktballen. Het was zo veel dat hij het bijna niet kon dragen.”

De man probeerde na de inbraak een lift te krijgen van een van de vissers. Niet veel later werd hij opgepakt.

Volledig scherm Locomotion Diner inbraak © Marian Cuijten

