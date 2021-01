Inbrekers hebben Heeze in het vizier

De inbraken werden in verschillende wijken gepleegd. Vlak voor kerst werd onder meer ingebroken in een woning aan de Strabrecht in Heeze. Op Eerste Kerstdag was een woning aan de Narcislaan in Leende het doelwit. Daar werd de deur van de garage opengebroken. Op oudejaarsavond werden twee inbraken gepleegd; op de Beemden en op de Leenderweg. Op beide plekken werd een raam geforceerd om binnen te komen.

De trend lijkt zich dit jaar door te zetten, want ook deze maand is het in Heeze al twee keer raak geweest; in een woning aan de Blommerslaan en aan de Buitenhof.

Volgens de politie wordt vooral in de vroege avonduren ingebroken. Verder valt het op dat vooral oudere mensen slachtoffer worden. ,,In tegenstelling tot andere jaren is er nu een toename van het aantal woninginbraken in Heeze”, laat een woordvoerder van de politie weten. Of er een inbrekersbende actief is in Heeze moet onderzoek uitwijzen, aldus de politie.

Het leek juist goed te gaan met de inbraakcijfers in Heeze. In 2020 werd tot december 17 keer ingebroken in een woning. Tussen 2015 en 2019 telde Heeze-Leende gemiddeld 22 woninginbraken.