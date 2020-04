Indrukwekkend afscheid van Jan Dirks

Dat Jan Dirks een bekende dorpsgenoot was, hoeft eigenlijk niemand te vertellen. De vele honderden Soerendonkers langs de route door het dorp op weg naar het crematorium spreken boekdelen. Indrukwekkender is wellicht nog de aanwezigheid van de ‘Zurrikse’ vlaggen. Die hangen niet alleen aan de Zitterd - waar Jan Dirks samen met zijn vrouw Thea woonde - en aan de doorgaande weg maar in het hele dorp halfstok als een eerbetoon aan de markante dorpsgenoot.

Gangmaker

Dirks was een graag geziene man in het dorp. Actief, betrokken en altijd in voor een geintje, altijd goed gehumeurd en een gangmaker op feestjes. Hij was een van de drijvende krachten binnen de buurtvereniging Zitterd/Winkel/Hool. Vooral bij het aansturen en organiseren van de buurtactiviteiten voor carnaval was hij de motor binnen de buurtvereniging: ‘de grote regelaar’, noemde een van zijn buurtgenoten hem. Dat bleef bij de overkoepelende carnavalsvereniging De Roesdonkers ook niet onopgemerkt. In 2000 kreeg hij van de Roesdonkers ‘De Vergulde Regenboog’ uitgereikt. Die onderscheiding wordt alleen maar uitgereikt aan dorpsgenoten die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt voor het verenigingsleven in Soerendonk en in het bijzonder voor het carnaval.