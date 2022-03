Informateur Patrick Beerten (ELAN) gaat met andere partijen in overleg voor raadsakkoord op hoofdlijnen

Liefdesver­haal over ‘Zuster Magdalena’ brengt Diel en Johan uit Budel ook na pensioen succes

Eigenlijk is ze met pensioen, maar het afgelopen weekend liet Junt, het geesteskind van Diel Feijen en Johan Mathijssen, weer even van zich horen. Het Budelse schrijversduo won zondag de Willem Ivenprijs voor het beste Brabantse dialectverhaal. Het liefdesverhaal over 'Zuster Magdalena’ bleek een schot in de roos.

