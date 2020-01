Inwoners Cranendonck mogen meer meebeslissen over leefomgeving

Ruim een jaar na zijn installatie heeft Van Kessel een goede indruk van de gemeente Cranendonck en zijn inwoners. ,,Cranendonck is een dynamische gemeente waar het prima wonen en werken is en waar heel wat gebeurt. Er is echter óók nog werk aan de winkel vanwege onder andere de vergrijzing en verduurzaming.” Een deel van de oplossing ziet hij in het verder uitbouwen van burgerparticipatie. Samen met samenwerking liep dit begrip als een rode draad door de nieuwjaarsrede. ,,Ik nodig inwoners uit om zelf na te denken over wat voor dorp we willen zijn en welke voorzieningen we daarbij nodig hebben.”