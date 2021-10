Inwoners van Heeze-Leende die hun energiekosten willen verlagen, kunnen op drie zondagen terecht in het Energiebespaarhuis

Heb je last van vlieg­schaam­te? Koop je eigen compensa­tie­bos (net als de familie Van Beek)

22 september BUDEL - De hoeveelheid CO2 die iemand uitstoot met zijn of haar reisgedrag. Het lijkt op voorhand niet het meest populaire gespreksonderwerp tijdens een feestje of verjaardag. Behalve dan bij de familie Van Beek. Zij gooiden het in de groep en kochten een compensatiebos.