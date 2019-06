Inzittenden komen goed weg na eenzijdige botsing in Budel-Schoot

Varkens­boer Heeze heeft eindelijk duidelijk­heid: 2 woningen voor saneren stal

7 juni HEEZE / STERKSEL - Verplaatsen, blijven zitten of saneren. Al deze afwegingen zijn de afgelopen jaren uitvoerig besproken aan de keukentafel van de familie Geraets in Sterksel. Onlangs kwam er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van hun varkensstal aan de Zegge in Heeze.