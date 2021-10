Is de Dirk Heziusschool een gemeentelijk monument?

Wie won in Eindhoven de voetbalwed­strijd tussen pers en BN’ers in 1962?

2 oktober EINDHOVEN - Wethouder Theo van Eupen verricht in oktober 1962 de aftrap van een voetbalwedstrijd tussen journalisten en radio- en tv-artiesten in Eindhoven. Een actie van de stichting Blijvend Applaus. Wie was er destijds bij en weet de uitslag nog? En wat was de stichting Blijvend Applaus eigenlijk? We horen het graag via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.