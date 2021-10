IVN wellicht al snel uit nieuw clubgebouw; horeca-ondernemer heeft interesse in pand op landgoed de Baronie

Bieb Maarheeze verhuist pas naar foyer Smeltkroes als lichtkoe­pel is geplaatst

6 oktober MAARHEEZE - Zodra de lichtkoepel is geplaatst, verhuist de bibliotheek in Maarheeze naar de foyer in dorpshuis De Smeltkroes. De bieb is nu nog gevestigd in een afzonderlijk deel van het dorpshuis.