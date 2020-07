Jack B. uit Budel verdacht van betrokkenheid bij invoeren miljoenenpartij coke

Tijdens een recente inval in hun woning zijn B. en zijn vrouw opgepakt en is onder meer contant geld en zijn administratie in beslag genomen. Zijn vrouw is inmiddels vrij maar het voorarrest van de 64-jarige Budelnaar is met 90 dagen verlengd door de raadkamer in Den Bosch. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) hield het onderzoek tot nu toe stil en wil amper iets over de zaak kwijt.