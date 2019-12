Jaco Maas kan nu eindelijk eens naar een verjaardag: zijn frietkraam in Soerendonk ging op slot

TERUG IN HET NIEUWSSOERENDONK - 1 september was de laatste dag dat Jaco Maas (63) zijn frieten en kroketten bakte in de frietkraam in Soerendonk. Hij vond een invulling van zijn vrije tijd.

Ruim 42 jaar heeft Jaco Maas gewerkt in zijn frietkot op het Jan Maasplein tegenover de kerk, wat toevallig ook nog eens vernoemd is naar een in Indië omgekomen oom van hem. De laatste jaren viel het hem steeds zwaarder om lange dagen te maken in zijn frietkraam: ,,Het lichaam en de geest gaven aan dat het genoeg was geweest”, zegt de sympathieke Soerendonker.

En op 1 september was het dan zover: de deur ging definitief op de knip. ,,Dat gebeurde nadat ik voor mijn petekind de laatste kroket gebakken had. Dat was mooi symbolisch, want de allereerste kroket heb ik 42 jaar geleden ook voor hem gebakken”, vertelt Maas. Die laatste dag en de laatste weken zal hij nooit meer vergeten. ,,Dat waren de mooiste weken van het jaar”, zegt Maas. ,,Wat van het jaar? Dat waren de mooiste weken van je leven”, verbetert zijn zus Bertha hem.

,,Ik viel van de ene verrassing in de andere. Orkest Hoal Lieëd kwam een serenade brengen en het Soerendonkse Sint Jansgilde en het Kaasdragersgilde uit Alkmaar kwamen afscheid nemen. Alle schoolkinderen zijn geweest om me toe te zingen en tekeningen te brengen.” Op de sluitingsdag kwamen veel vaste klanten nog een laatste keer een frietje of snack halen, die door personeel – veel oud-personeel kwam voor de gelegenheid meehlpen – gebakken werden. ,,Dat was geweldig. Veel mensen zagen mijn frietkraam als de ‘huiskamer van Zurrik’. Mensen kwamen ook voor een praatje”, zegt Maas. Dat was een emotionele dag, maar nog emotioneler was de afbraak van zijn kraam op 22 november. ,,Er mocht van de gemeente geen nieuwe uitbater komen. Toen ze het aan het afbreken waren, heb ik wel even een traantje moeten wegpinken. Daar zat wel mijn hele leven in”, zegt de oud-frietenbakker.

Geen spijt

Maar nu, aan het einde van het jaar, heeft hij absoluut geen spijt van zijn beslissing. ,,Misschien komt dat nog als het carnaval wordt, want dat was altijd de leukste tijd.” Vervelen doet hij zich niet. ,,Ik ga lekker iedere dag twee keer een flinke ronde lopen: een keer met en een keer zonder de hond. En ik ga in januari beginnen met vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis in Budel. Ik heb alleen de eerste drie dagen na de sluiting moeite gehad om een ritme te vinden. Ik was gewend om altijd alles gehaast te doen en ineens had ik alle tijd. Het is heerlijk om ’s avonds eens relaxed in een stoel te kunnen zitten. Voor het eerst sinds vele jaren kan ik ook gewoon naar verjaardagen en feestjes. Die heb ik heel wat gemist”, zegt Maas.