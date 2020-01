Jan Rooymans uit Budel: Een levensgenieter pur sang bij wie altijd alles kon

Het horecabloed zat bij Rooymans in de genen. Zijn wieg stond in Soerendonk, waar zijn ouders café Rooymans runden. De horecazaak werd later overgenomen door zijn tweelingzus en omgedoopt in De Bout. Jan, die altijd vrijgezel is gebleven, was ondertussen in Budel de Cambrinus Bar begonnen. In die periode – eind jaren 60 – draaide de horeca in het dorp op volle toeren. Onder meer de Duitse legerplaats zorgde voor klandizie in de kroeg aan het Capucijnerplein. ,,Het zat er altijd bomvol. Bij Jan kon ook alles, niets was hem te gek’’, zegt Jan Janssen. Hij werkte als barkeeper in het café. ,,Jan heeft me letterlijk van een barkruk geplukt en aan de andere kant van de toog gezet. Voor mij was De Cambrinus een tweede thuis en Jan een soort vaderfiguur.’’