Jan van Tulden verlaat gemeenteraad Cranendonck

Van Tulden vindt dat deze functie niet te combineren valt met het raadslidmaatschap. De Zorgadviesraad adviseert de gemeente en het college over zaken die de WMO, Jeugdzorg en Werk en Inkomen aangaan. In de vorige raadsperiode was Van Tulden wethouder op deze terreinen. Hij geeft aan, dat zijn hart nog steeds bij 'de zorg' ligt. Hij vIndt dat hij in zijn nieuwe functie nog meer inhoudelijk bezig kan zijn binnen de zorg en meer kan kijken wat er in de praktijk gebeurt met en voor de (kwetsbare) inwoners.

Bovendien is hij deze maand 65 jaar geworden en vindt hij dat zijn partij, Cranendonck Actief, toe is aan vernieuwing. In de gemeenteraad wordt Koen van Laarhoven zijn opvolger. Van Laarhoven was al raadslid van 2014 tot 2018. Na de voor zijn partij teleurstellende verkiezingsuitslag in maart, was er slechts plek voor twee zetels voor Cranendonck Actief. Karel Boonen en Jan van Tulden namen die in. In de vorige periode bestond de fractie uit zes mensen. Jan van Tulden heeft er bijna dertig jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad.