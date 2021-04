Jaren vertraging voor zonnepark Aardbrandsven in Budel, want stroomnet zit vol

BUDEL - De aanleg van zonnepark Aardbrandsven aan de Randweg-Oost/Ruilverkavelingsweg in Budel loopt vertraging op. De reden is dat het stroomnet rond hoogspanningsstation Maarheeze, van Enexis, vol zit.

Dat bleek tijdens de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad. Daar praatte de projectleider zonneparken de commissie bij over de stand van zaken van de vier geplande zonneparken. Behalve het Aardbrandsven, waar 57 hectaren gepland staan om vol te leggen met zonnepanelen, staan er ook zonneparken aan de Oranje-Nassaulaan, Rakerstraat en Grote Bleek in Maarheeze – in totaal 26 ha - op de rol.

Niet op de agenda

De gemeenteraad buigt zich in juni over de plannen voor die drie zonneparken. Het Aardbrandsven staat dan niet op de agenda. Dat zonnepark wordt belegd met zo’n tweehonderdduizend zonnepanelen, die samen goed zijn voor 90 megawattuur aan elektriciteit. Die hoeveelheid kan het stroomnet momenteel niet aan.

Dat er wel ruimte is voor de drie andere projecten heeft volgens de woordvoerder van netbeheerder Enexis te maken met het moment van aanmelden bij het bedrijf. Enexis moet verzoeken tot stroomlevering in volgorde van aanmelding behandelen en zodoende valt het Aardbrandsven op dit moment buiten de boot.

Quote We zijn ervan overtuigd dat het zonnepark er gaat komen. We zijn met Tennet in gesprek Jeroen Schmaal, Sunvest

Dat de plannen voor het Aardbrandsven vertraging oplopen, betekent niet dat het bedrijf Sunvest de handdoek in de ring gooit. ,,We zijn ervan overtuigd dat het zonnepark er gaat komen. We zijn met Tennet, dat verantwoordelijk is voor het hoogspanningsnet, in gesprek’’, aldus Jeroen Schmaal, woordvoerder van Sunvest.

Tennet gaat onderzoeken hoe het probleem kan worden aangepakt. Uitbreiding van het hoogspanningsnet is een kostbare en tijdrovende kwestie. Mogelijk kan een zogenoemd middenspanningsstation ruimte bieden om de stroom op het hoogspanningsnet te krijgen. Tennet heeft een wettelijke aansluitingsplicht, Enexis zal dan ook ruimte op het net moeten creëren.

Middenspanningsstation kost tijd

Volgens de woordvoerder van Enexis kost de aanleg van een middenspanningsstation de nodige tijd in verband met procedures: ,,Je moet daarbij denken aan een periode van twee tot vijf jaar.” Mocht het leveren van de stroom aan het net een probleem blijven, dan heeft Sunvest een tweede optie. ,,We gaan dan kijken of we de stroom in de buurt kwijt kunnen aan grote bedrijven of bij bedrijventerreinen’’, zegt Schmaal.

Voor het zover is moet ook de gemeenteraad nog meewerken. Niet alle raadsleden zijn enthousiast om goede landbouwgrond op te offeren aan een zonnepark.