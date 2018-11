Jasmijn Ras danst voor 12.000 toeschouwers op WK breakdance

Met het Fresh Allstars team staat Jasmijn Ras zaterdag in het Zuid-Franse Montpellier op de dansvloer. Daar worden de wereldfinales van Battle of the Year gehouden. De Weerter dansschool Fresh dwong deelname af door in september in Brussel kampioen van de Benelux te worden. De Fresh Allstars nemen het op tegen teams uit alle werelddelen. Met haar elf jaar is Jasmijn Ras verreweg de jongste van de groep en het enige meisje. ,,Ik zit bij een jonger team, maar Raymon Truijen, de trainer, heeft mij gevraagd om mee te doen”, zegt Jasmijn.

Volgens Truijen niet alleen omdat ze zo goed breakdancet, maar ook omdat ze expressief is en het gedanste verhaal goed kan overbrengen. Afgelopen weekeinde danste ze al met de groep in het Noord-Franse Lille. ,,Dat was zo cool. Er waren wel een paar duizend toeschouwers. Ik was wel zenuwachtig, maar toen ik eenmaal op het podium stond, was dat over, toen kon ik alles geven”, zegt de jonge breakdancer.

Foutjes

In Montpellier danst ze straks met veertien jongens voor twaalfduizend toeschouwers. ,,In Lille maakten we nog een paar foutjes. We hebben deze week nog extra geoefend. De bewegingen en de timing moeten tot in de puntjes kloppen”, zegt Jasmijn.

Quote De proefles bij Fresh was superleuk. Dat wilde ik vaker doen en nu is het mijn sport Jasmijn Ras

Ze is vrijwel elke dag bij dansschool Fresh te vinden. Naast de trainingen breakdance volgt ze ook lessen hiphop en op woensdag doet ze aan ‘tricking’. ,,Om de salto’s en de flips extra te oefenen”, zegt Jasmijn. En alsof dat nog niet voldoende is, oefent ze thuis ook nog eens. Ze legt uit dat het een best complexe sport is: ,,Eigenlijk moet je alle spieren van je lichaam trainen. Bij de verschillende moves heb je weer andere spieren nodig.” Ze vertelt ook dat ze er veel plezier in heeft nieuwe bewegingen te leren. Dat ze nu op hoog niveau breakdancet, heeft ze te danken aan het door de gemeente gestarte initiatief ‘Sjors Sportief’, een project waarbij kinderen met diverse sporten kunnen kennismaken. ,,De proefles bij Fresh was superleuk. Dat wilde ik vaker doen en nu is het mijn sport”, vat ze samen. Inmiddels heeft ze individueel of met haar team opgetreden in alle grote steden van Nederland.