Jasmijn Ras uit Soerendonk verrast in tv-show Superkids met ‘stofzuigermove’

'Overlast door asielzoe­kers in centrum Maarheeze beperken’

11:02 CRANENDONCK -De gemeente Cranendonck neemt per direct een aantal maatregelen om overlast door asielzoekers de kop in te drukken. Een van de maatregelen is het verplaatsen van de kledingcontainer die op de parkeerplaats achter de supermarkten stond.