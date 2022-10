Je goed voorbereiden en je friet koud laten worden, dat was er nodig voor de Zurrikwiz

Zeventien teams deden zaterdag mee. Bij de eerste versie in 2019 waren dat er nog 33. Het lijkt dan of er minder animo is, maar schijn bedriegt, volgens David Morgan van de organisatie: ,,Vorige keer deden veel kleine teams mee. Toen is wel gebleken dat het handig is als je met meer mensen aan de ZurriKwiz kunt beginnen. Het zijn veel opdrachten en dan is een groot team wel zo handig. Een aantal teams is samengevoegd en de meeste teams hebben nu minimaal twintig deelnemers.”