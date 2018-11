Jen Adams uit Budel hangt na vijftig jaar zijn tabberd aan de wilgen

In gehucht Bruggerhui­zen dronk de veldwach­ter illegaal een neut mee en volgde een dag later de bon

13 november BRUGGERHUIZEN - Het gehucht Bruggerhuizen is slechts een speldenknopje op de landkaart, verscholen in een soort niemandsland tussen het Leenderbos en de Tongelreep. Een kleine werkgroep heeft het plan opgevat om de geschiedenis in kaart te brengen van het gehucht, dat bestuurlijk altijd deel heeft uitgemaakt van Leende, maar veel dichter bij Valkenswaard ligt.