Jeroen Daniëls nieuwe prins Sterksel

Video Door succesvol­le inzame­lings­ac­tie kan Joost weer honingra­ten stapelen

15 november EINDHOVEN/ASTEN - De online-inzamelingsactie schoot woensdag explosief omhoog. Plastic honingraten in overvloed voor de verstandelijk beperkte Joost Hoogenstraaten (38) uit Heeze. Hij had de zijne min of meer kapotgespeeld en nieuwe kun je niet meer krijgen. Maar na een Facebook-oproep van zijn ouders reageerden al duizenden mensen. ‘Alles voor een glimlach van Joost.’