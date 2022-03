Jeugd strijdt om Cranendonckse tonpraatcup: ‘Andere mensen aan het lachen maken, daar geniet ik zelf ook van’

BUDEL - De carnavalston was wat kleiner dan normaal, maar de humor was er niet minder om. Zeven lokale tonpraattalentjes brachten zondag kletspraat van de bovenste plank tijdens de eerste editie van Carnavals Cup Cranendonck, die werd gewonnen door Tom Hakkenberg.

De grapkunsten van Cranendonckse tonpraters worden geroemd in de wijde regio. Het merendeel van hen kon tijdens deze eerste editie van Carnavals Cup Cranendonck in Theater De Borgh in Budel tevreden vaststellen dat het met hun opvolging wel snor zit.

Quote We willen hiermee een stukje cultureel erfgoed in ere houden Arian Compen, tonprater, gaf workshops op Cranendonckse basisscholen

Om de traditie van het tonpraten niet verloren te laten gaan, namen de Soerendonkse kletsers Arian Compen, Tom van Osch en Frank Stevens het initiatief voor de tonpraatwedstrijd, die voorafging door een reeks workshops bij Cranendonckse basisscholen. ,,We willen hiermee een stukje cultureel erfgoed in ere houden”, zegt Compen. Van Osch: ,,Op veel plaatsen begint de aanwas van tonpraters een probleem te worden. Ook in Cranendonck wordt het steeds lastiger om hiervoor lokale mensen te vinden.”

Schoolkampioenen

De zeven ‘schoolkampioenen’ Tom Hakkenberg, Maxime Corbey, Twan Slenders, Cas van Eerd, Tigo Compen, Silke Beliën en Jop Kuipers maakten zondagmiddag hun opwachting in een met vierhonderd mensen gevulde zaal. Voor de finale van de tonpraatwedstrijd waren ze klaargestoomd door een tiental ervaren Cranendonckse tonpraters.

Volledig scherm Jop Kuijpers vertolkte 'Piet Magriet' tijdens de Carnavals Cup Cranendonck. © DCI Media

Met strakke gezichten keken de kinderen uit naar de start van de tonpraatmiddag. ,,Het is een gezonde spanning”, zegt Maxime Corbey uit Maarheeze. Uren voor haar optreden zat ze al helemaal in de rol van Oma Maud. Net als het merendeel van haar leeftijdsgenootjes was de strijd om de Cup haar eerste ervaring met tonpraten. Corbey: ,,Maar ik heb nooit getwijfeld om mee te doen. Andere mensen aan het lachen maken, daar geniet ik zelf ook van.”

‘Stef Stuntpiloot’ wint

De optredens van de zeven talentjes zouden niet misstaan in de grote carnavalston. Eenmaal op het podium gooiden ze hun schroom en zenuwen helemaal van zich af. Uiteindelijk ging Tom Hakkenberg, alias Stef Stuntpiloot, met de Wiel Peerlings-wisselbokaal aan de haal. Hij was in het begin even zijn tekst kwijt, maar herpakte zich daarna knap.

Met het publiek als zijn passagiers maakte de Soerendonker een dolkomische rondvlucht over Cranendonck. Dat deed hij met tal van geslaagde grappen als: ,,Mensen die roken tijdens de vlucht moeten naar buiten. Ik waarschuw ze wel altijd voor het afstapje.”

Volledig scherm Tigo Compen uit Budel was 'Het levend standbeeld'. © DCI Media

Silke Beliën als enige in dialect

Alle deelnemers kregen een prachtig aandenken mee naar huis. Extra prijzen waren er voor Tigo Compen uit Budel en Silke Beliën uit Gastel. Compen had in zijn rol zo vaak in de hoek gestaan op school, dat hij rijp was voor een carrière als levend standbeeld. Beliën kroop in de huid van Mien van kinderboerderij. Dat deed ze op aanstekelijk wijze en als énige in het lokale dialect. Hun optredens werden beloond met een wildcard voor de Brabantse kampioenschappen jeugdtonpraten op 1 en 2 april in Hilvarenbeek.