Jeugd wil in Gastel blijven; ‘Een fijne gemeenschap, maar missen wel een cafeetje met terras’

Het zijn de puntjes op de i, die de Gastelnaren nog konden zetten. In grote lijnen was het wensenpakket voor een ‘ideaal Gastel’ al bekend. Hiervoor is een dorpsenquête gehouden, die gevolgd werden door een aantal bijeenkomsten om de in de enquête opgehaalde info meer inhoud te geven. ,,We hebben goed bezochte bijeenkomsten gehouden in verschillende leeftijdscategorieën”, vertelt Marleen Beelen van de werkgroep.

Bezocht door 25 jonge Gastelnaren

Ze vertelt dat de sessie voor de jeugd tot 30 jaar bezocht werd door 25 jonge Gastelnaren. ,,En daaruit bleek dat 23 van de 25 bezoekers graag in Gastel wil blijven wonen. Ze vinden Gastel een fijne gemeenschap, maar ze missen wel een cafeetje met een terras”, zegt Beelen. Dat geldt trouwens voor alle leeftijdscategorieën. ,,Gewoon een plek waar mensen elkaar spontaan kunnen ontmoeten”, zegt Beelen.

Het item ‘gemeenschapshuis Schaapskooi’ blijft de gemoederen bezighouden in Gastel. ,,Aan de ene kant zie je frustratie en moedeloosheid omdat het allemaal zo lang duurt voor er knopen worden doorgehakt, aan de andere kant zie je ook dat mensen er de schouders onder willen zetten", vertelt ze.

,,De werkgroep die met De Schaapskooi bezig was, is gestopt. Wij gaan nu kijken of we een nieuwe werkgroep kunnen opzetten, die opnieuw met De Schaapskooi aan de slag gaat. We hopen dat de gemeente dit proces nu ook goed gaat begeleiden”, stelt Beelen. Tijdens de diverse infoavonden zijn nieuwe locaties aangedragen. Naast de huidige plek zien inwoners ook mogelijkheden om het dorpshuis in een weiland in de directe buurt te bouwen. Eerste voorkeur is nog steeds het ombouwen van café-restaurant De Cranehoeve. Dat lijkt echter een gepasseerd station, omdat de eigenaar het pand wil en mag ombouwen tot woningen. Een andere plek aan het Cornelisplein is als alternatief aangedragen.

Graag gefaseerd bouwen

De groep 55+ ziet graag meer seniorenwoningen in Gastel gebouwd worden en dan vooral voor eigen inwoners. Een van de puntjes op de i komt van Gastelnaar Jos Derks: ,,Bouw niet in een keer vijftien woningen. Het is beter om elk jaar een paar woningen te bouwen, zowel voor de jeugd als voor ouderen. Er is wel behoefte aan woningen maar niet aan vijftien in een jaar. Je loopt dan de kans, dat veel woningen dan terecht komen bij mensen van buiten Gastel.” Gastel moet hoe dan ook zijn school kunnen behouden. Veel Gastelnaren willen wel snelheidsbeperkende maatregelen, maar andere dan de paaltjes op de uitvalswegen. Verder zou een klein winkeltje fijn zijn. Om de wensen verder te concretiseren worden er werkgroepen opgezet.