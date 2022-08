JNBS Budel-Schoot viert 75-jarig bestaan met feestweekend

Met een drone houdt Rijkswater­staat ‘omrijders’ rond Eindhoven in de gaten tijdens het werk aan de A2/N2

BEST - Het is auto’s tellen voor gevorderden. Met een drone bracht Rijkswaterstaat donderdag in kaart hoe het verkeer reageert op nieuwe omleidingen vanwege de werkzaamheden op de N2/A2 bij Eindhoven. ,,Het is altijd afwachten hoe mensen precies hun weg gaan zoeken.”

12 augustus