Jo Feijen eerste keizer van het gilde, en dat al 50 jaar

SOERENDONK - Gildekeizer Jo Feijen van het Sint Jansgilde in Soerendonk werd zondag in het zonnetje gezet vanwege een wel heel zeldzaam jubileum. Hij is niet alleen de enige keizer die het plaatselijke gilde in zijn lange bestaan heeft voortgebracht, hij is dat zelfs al vijftig jaar.

Er was veel hoog bezoek afgekomen op de speciale jubileumviering, zondag op het gildeterrein in Soerendonk. Onder andere een tiental collega-keizers uit de regio kwam Feijen (89) feliciteren met zijn gouden keizerschap. Een jubileum waarvoor geen draaiboek bestaat, althans niet bij het Sint Jansgilde.

In navolging van zijn vader werd Feijen in 1950 lid van het gilde. Hij begon als vendelier. Pas later nam hij het gildegeweer ter hand. ,,Dat is toch iets voor de wat oudere leden”, legt de jubilaris uit.

Drie keer achter elkaar koning

Bij het driejaarlijkse koningschieten wordt er bij toerbeurt geschoten op een houten koningsvogel. De schutter die de vogel naar beneden schiet wordt de nieuwe koning. Als dertiger won Jo de schietwedstrijd drie keer achter elkaar, in 1966, 1969 en 1972. Het leverde hem de keizerstitel op, een titel die hij al vijftig jaar met veel trots draagt. ,,Het was ook een beetje een erekwestie. Het gilde is in 1644 opgericht en ik wilde de eerste keizer worden. Ik kon goed schieten, maar de geluksfactor zat ook behoorlijk mee”, zegt de Soerendonker. En hij kan het weten. In 1969 viel de vogel namelijk pas naar beneden op het moment dat het geweer werd schoongemaakt voor de volgende schutter.

Quote De titel keizer houd je voor de rest van je leven. Pas na mijn overlijden komt een andere gildebroe­der hiervoor in aanmerking Jo Feijen

Niemand binnen het Soerendonkse gilde heeft zijn huzarenstukje in de afgelopen halve eeuw kunnen evenaren. En al zou dat wel het geval zijn, dan moet deze schutter nog even geduld hebben. Feijen: ,,De titel keizer houd je namelijk voor de rest van je leven. Pas na mijn overlijden komt een andere gildebroeder hiervoor in aanmerking.”

Hij vindt het heel jammer dat hij het 50-jarig keizerschap niet samen met zijn vrouw Anneke kan vieren. Ze overleed twee jaar geleden. In alle optochten van het gilde waarin Jo meeliep als keizer werd hij door Anneke vergezeld als keizerin. Dat deed ze al toen vrouwen eigenlijk nog geen lid van het gilde mochten worden.

Met rollator lukt het nog prima

De Soerendonker trekt nog graag op met zijn gildebroeders. ,,We hebben een goede band met elkaar. Er zou alleen wat meer jeugd bij moeten komen.” Begin juni liep Feijen voor het eerst sinds corona weer mee met het gilde. Dat was tijdens de optocht bij de kringgildedag in Riethoven. Met een rollator lukt hem dat nog prima.

Zijn laatste deelname aan koningsschieten was in 1972. ,,Na drie koningstitels mag je namelijk niet meer meedoen”, aldus de ‘gouden’ keizer, die nog regelmatig deelneemt aan andere schietwedstrijden. Hij verrichtte zondag het openingsschot bij de wedstrijd die ter ere van zijn jubileum werd gehouden. En bewees dat hij nog altijd goed kan mikken, want al na drie schoten viel de speciale jubileumvogel naar beneden.