Jonge meisjes vinden lichaam in sloot langs weiland in Heeze, politie doet onderzoek

Budels cabaretduo ‘smaakt naar meer’ met uitverkoch­te zalen

29 december BUDEL - De Budelnaren Boy Jansen en Addie Compen trekken deze eindejaarsperiode uitverkochte zalen met hun debuutvoorstelling 'Ruik er eens aan'. Na de première afgelopen vrijdag was het ook zondagmiddag en -avond volle bak in Cinema Walburg in Hamont.