Jongeren in Cranendonck starten CPO-project ‘Os Moen’

Wachten op de overheid tot die het woningprobleem heeft opgelost, daar hebben Remco van Ool en Britt Engelen geen zin meer in, want dat duurt gewoonweg te lang. ,,We hebben allebei een goede baan. Remco in de it-sector en ik werk bij Jeugdzorg, maar als alleenstaanden verdienen we niet genoeg om een eigen huis te kunnen kopen. En zodoende woon ik nog bij mijn ouders”, vertelt Engelen. ,,Vorige week stonden er zeven woningen te koop in Budel en de goedkoopste was 290.000 euro. Daar moet je dan nog flink boven bieden, anders heeft het geen zin. Als alleenstaande kun je niet opboksen tegen tweeverdieners.”

Kunstwerk op het Capucijnerplein

Daarom heeft ze samen met Van Ool een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) opgezet: CPO Os Moen, een verwijzing naar het kunstwerk op het Capucijnerplein in Budel. Want Budel is de kern waar ze het liefst willen gaan bouwen. Bij het opzetten van die CPO worden ze begeleid door Stichting Samenbouwen.in. Ook voelt het duo zich gesteund door de gemeente. ,,Die heeft de mogelijkheid tot het bouwen in CPO-verband opgenomen in de woonvisie”, aldus Van Ool.

In de gesprekken die op het gemeentehuis gevoerd zijn, is ook aangekaart dat er wellicht mogelijkheden zijn om via een wooncorporatie Tiny Houses geplaatst te krijgen. ,,Maar we willen niet huren. We willen een eigen koophuis, liefst een huis met een tuintje”, zegt Engelen. Daarom zoeken ze een flinke lap grond, liefst in of rond Budel, waar ze een bouwproject helemaal zelf kunnen opzetten en daarbij alles van het begin – de bouwtekeningen – tot het eind – het kant-en-klare huis – in eigen hand houden. ,,We hopen en denken dat we zelf met familie, vrienden, kennissen de woningen kunnen bouwen”, zegt Engelen.

Quote Als mensen willen doorstro­men, moeten de CPO-woningen weer terecht komen bij starters

Dat het plan van de grond komt, is niet alleen belangrijk voor de jonge woningzoekenden zelf, maar ook voor de leefbaarheid van het dorp. ,,Veel jongeren trekken noodgedwongen naar de stad. Budel vergrijst op die manier. Dat zie je nu al in de kroegen en bij de verenigingen”, stelt Engelen. Als het lukt om tot een ‘CPO-wijkje’ met betaalbare woningen (max 250.000 – 275.000 euro), te komen, dan moet dat ook een betaalbaar wijkje blijven. ,,We willen niet, dat er na de bouw nog van alles verbouwd of aangebouwd wordt, waardoor de vraagprijs weer enorm stijgt. Als mensen willen doorstromen, moeten de CPO-woningen weer terecht komen bij starters”, vindt het tweetal.

Naar eigen smaak ingericht

Als groot voordeel van een CPO-verband noemt het duo ook, dat de woningen grotendeels naar eigen smaak kunnen worden ingedeeld. ,,Ook de tuintjes kunnen verschillen: de een wil bijvoorbeeld een kleine tuin en een ander een grotere. Daar kun je bij de plannenmakerij vooraf rekening mee houden.”

Jongeren die interesse hebben om aan het project mee te doen, kunnen zich aanmelden via cpo.osmoen@gmail.com. ,,En dan is het: wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, stelt Van Ool. Het liefst zien ze op dat mailadres ook aanbiedingen binnenkomen voor een stuk grond.