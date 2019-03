Jongeren knappen hangplek op in Boudriepark Budel

kaartje Provincia­le verkiezin­gen | Bekijk hier de uitslagen in jouw gemeente

21 maart De stembussen zijn dicht, Nederland heeft gestemd. Check hieronder op de kaart hoe er in jouw gemeente en provincie gestemd is, en wat de stemming betekent voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Behoudt de coalitie de meerderheid in de senaat, of zal het kabinet straks met andere partijen om tafel moeten?