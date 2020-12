Jongerencentrum Harlekyn in Maarheeze mag blijven zitten waar ’t zit

MAARHEEZE - Begin dit jaar zag het ernaar uit dat JC Harlekyn gedwongen zou moeten verhuizen. Net voor de jaarwisseling had de gemeente goed nieuws: de panden aan de Hoge Weg in Maarheeze zijn verkocht, maar Harlekyn mag er gewoon blijven.

De handtekeningen onder de verkoopakte zijn woensdag 30 december gezet. De panden van de voormalige Mariaschool en het nonnenklooster aan de Hoge Weg krijgen de status ‘zorg’. Hoe dit precies ingevuld gaat worden, wordt later duidelijk, maar wat voor de jongeren van Harlekyn belangrijk is: ze mogen van de nieuwe eigenaar blijven zitten waar ze zitten. Daarmee wordt er een streep gezet onder de onzekerheid waarmee het bestuur vrijwel het hele jaar geworsteld heeft. Begin dit jaar werd nog door de gemeente geopperd dat Harlekyn zou kunnen verhuizen naar de Smeltkroes. Dat viel slecht bij het bestuur. ,,Hier zitten we ideaal. We kunnen hier onze gang gaan en zijn niemand tot last. We hebben goede contacten met de buren en zijn door iedereen geaccepteerd’’, zegt voorzitter Lars van der Linden (20). In een ruimte van de Smeltkroes zou dat anders zijn en zou ook de sfeer veranderen. Bovendien zou het zonde zijn van alle investeringen van de afgelopen jaren: een nieuwe bar, nieuw sanitair en een nieuwe vloer.

Flinke steun in de rug

Toen het nieuws over een eventuele verhuizing bekend werd, reageerde Maarheeze massaal. Een oud-medewerker zetten een petitie op, die uiteindelijk door 533 mensen ondertekend werd. ,,Dat hebben we ervaren als een flinke steun in de rug. Het waren niet alleen jongeren, maar ook ouders van onze bezoekers en oud-bezoekers. Iedereen ziet het belang van Harlekyn’’, zegt Van der Linden.

Naast de zorgen om de verhuizing kregen de jongeren ook te maken met de coronaperikelen. Ook bij Harlekyn ging de deur op de knip. ,,Op een gegeven moment mochten we weer open, maar hebben zelf besloten om weer te sluiten. Het was niet te doen om bezoekers op 1,5 meter te houden’’, zegt bestuurslid Ralf Vonken (22).

Quote Misschien kunnen we in 2021 alsnog een feest geven rond het 45-jarig bestaan

Ralf Vonken, bestuurslid Harlekyn

Nadenken over wensen

Nu een gedwongen verhuizing van de baan is, gaat het bestuur zich weer richten op de toekomst. ,,De nieuwe eigenaar gaat de panden renoveren, ook ons gebouw. We gaan eens goed nadenken over onze wensen’’, zegt bestuurslid Jordy van Zon (24). ,,En we gaan kijken wat voor activiteiten we gaan opzetten, zodra het weer kan’’, zegt Van der Linden. De jongeren popelen ook om weer een bijdrage te kunnen leveren aan dorpsactiviteiten als De Mijl van Mares, de kermis en het Dickensfestijn. ,,We hadden dit jaar een groot feest willen organiseren rond het 45-jarig bestaan. Dat kan misschien in 2021’’, aldus Vonken. ,,En verder moet JC Harlekyn weer gewoon worden wat het altijd geweest is: een plek waar jongeren terecht kunnen, het fijn hebben en waarvan hun ouders weten dat het er veilig is’’, vindt Van der Linden.