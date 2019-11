Jordi van Dijk uit Maarheeze is Nederlands kampioen enduro: ‘Geen risico's, maar wel goed gas geven’

MAARHEEZE - Jordi van Dijk (21) is Nederlands kampioen enduro motorcross in de klasse N3 geworden. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Toine, die tien jaar geleden voor het laatst Nederlands kampioen werd.

Zowel Jordi als zijn vader vinden de endurocross een geweldige sport. ,,Je rijdt drie rondes van zo’n tachtig kilometer over openbare wegen, onverharde wegen, velden en door bossen en moet iedere ronde ook drie proeven afleggen”, vertelt de jonge crosser. Het zijn met name de proeven die het klassement bepalen. Het komt daarbij aan op techniek, tactiek en een goede conditie. ,,Bij de proeven krijg je te maken met obstakels als bijvoorbeeld dikke boomstammen en rioolbuizen. Dan moet je de motor goed onder controle hebben, geen risico’s nemen maar wel goed gas geven en daardoor ook proberen de tegenstander, die wat eerder vertrokken is voor de proef, onder druk te zetten”, zegt de kersverse kampioen.

,,De conditie moet op peil zijn, want er wordt 240 kilometer over vaak hobbelig terrein gereden”, vult Jordi aan. En natuurlijk moet de motor in orde zijn. ,,Ik zeg wel eens dat de wedstrijd in de werkplaats gewonnen wordt”, zegt vader Van Dijk.

Privé-mecanicien

Wat dat betreft zit het met Jordi wel goed: zijn vader is niet alleen een ervaren crosser, maar heeft van zijn hobby ook zijn beroep gemaakt. Hij zit in de verkoop van crossmaterialen, is testrijder en onderhoudt de motoren van hemzelf en Jordi tot in de puntjes. Hij is Jordi’s ‘privé-mecanicien’. Elk onderdeel van zijn Husqvarna 501 wordt voor een wedstrijd goed nagekeken, er mag geen zandkorreltje op de ketting zitten. ,,Je moet proberen zo optimaal mogelijk aan de start te staan, want als je pech krijgt, moet de rijder het zelf oplossen. Dus je kunt beter proberen pech te voorkomen”, zegt Toine van Dijk.