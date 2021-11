Jordy Drieman benoemd tot lijsttrekker voor VVD Cranendonck

Bommen, bloed en lachende soldaten in de school: schrijver/illustrator Wim Hofman herinnert zich het Valkens­waard van 1944

VLISSINGEN/VALKENSWAARD - Hij was nog maar een jongetje, maar wel een jongetje dat heel goed om zich heen keek en heel veel onthield. Kinderboekenschrijver en illustrator Wim Hofman (80) uit Vlissingen bracht door omstandigheden de laatste oorlogsjaren door in Valkenswaard. Hij schreef er over in zijn nieuwste boek ‘In de sneeuw geboren’.

16 november