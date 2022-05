Jos Heijligers laat al zeventig jaar ‘de lange noten bloeien’

Wie bestelde er in 1966 twee vrachtwa­gens met 7up in Maarheeze?

MAARHEEZE - Genoeg 7up voor een heel weeshuis vervoerden de mannen op deze foto in 1966 in hun vrachtauto’s. ‘Winters en Sunkist uit Maarheeze’ schreef Frans van Mierlo bij de foto maar wie weet er meer over de foto of de mannen voor de vrachtauto? Kreeg het personeel bijvoorbeeld onbeperkt 7up mee naar huis? We komen via d.hoekstra@ed.nl graag in contact met lezers. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

14 mei