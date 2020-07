José van Aaken verlaat Cranendonck en wordt nieuwe gemeentesecretaris van Roermond

José van Aaken (55)was naast gemeentesecretaris in Cranendonck ook voorzitter van de directieraad van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2(GRSA2). Daarvoor was zij onder andere directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Leudal en afdelingshoofd strategie en innovatie bij de Provincie Limburg. Van Aaken volgt per 1 september 2020 Han Geraedts op.