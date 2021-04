Jubilerende Aa-kroniek over Cranendonck gaat hele wereld over

CRANENDONCK - De Aa-kroniek toont al veertig jaar aan hoe groot de kleine geschiedenis van Cranendonck is. De verhalen in het heemkundige tijdschrift, die inmiddels bijna negenduizend pagina’s beslaan, gaan de hele wereld over.

,,De Aa-kroniek is hét visitekaartje van heemkundekring De Baronie van Cranendonck”, vertelt kroniekschrijver van het eerste uur Jac. Biemans. Samen met initiatiefnemer Harrie Jaspers en Martien van Dooren vormde hij in 1982 de eerste redactie.

9000 pagina's

Het heemkundige tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en bevat artikelen over de lokale (cultuur)historie. Iedere uitgave beslaat ruim zeventig pagina’s, vaak met verhalen en foto’s die nooit eerder zijn gepubliceerd. Inmiddels staat de teller van het heemkundige periodiek op 154. Werkgroeplid Jan Jakobi: ,,Samen zijn ze goed voor zo’n 750 artikelen en bijna 9000 pagina’s.”

Biemans: ,,Wij richten ons op de kleine geschiedenis van Cranendonck. Dat doen we zonder pretenties, maar op een verantwoorde manier. Het is een lokale aanvulling op de Canon van Nederland.”

De voornaamste doelstelling van de werkgroep is het vastleggen van verhalen die anders verloren dreigen te gaan. Biemans: ,,Alles wat in de Aa-kroniek verschijnt wordt in bibliotheken bewaard. Daarmee voorkomen we dat de verhalen verdwijnen met de generaties die ze hebben meegemaakt.”

Quote Als Soerendonk ontbreekt, dan word ik meteen gebeld redactielid Annie Staals-Jacobi

De werkgroep streeft ernaar om alle Cranendonckse kernen aan bod te laten komen. Als dat een enkele keer niet lukt, dan merken de kroniekschrijvers het meteen. Onze lezers zijn enorm betrokken, stelt redactielid Staals-Jacobi: ,,Als Soerendonk ontbreekt, dan word ik meteen gebeld.”

We gaan geen onderwerp uit de weg

Voorlopig hoeft de trouwe lezersschare zich geen zorgen te maken. Aan onderwerpen is geen gebrek. Biemans: ,,We kunnen verschillende nummers vooruit werken. Alles kan en mag, van de middeleeuwen tot gisteren. In principe gaan we geen enkel onderwerp uit de weg. Slechts in een paar uitzonderlijke gevallen hebben wij gebruik gemaakt van bedekte termen. Dat hebben we gedaan om bepaalde mensen niet te kwetsen.”

Quote Er zijn gesprekken die echt indruk maken. Die blijven na afloop door je hoofd malen Annie Staals

Behalve urenlange interviews met veelal oudere dorpsgenoten wordt door de vrijwilligers ook regelmatig in de archieven gedoken. Staals: ,,Er zijn gesprekken die echt indruk maken. Die blijven na afloop door je hoofd malen. Alleen zijn dat meestal niet de leukste verhalen.” Jacobi vult aan: ,,Zo sprak ik ooit een kind uit een NSB-gezin. Uiteindelijk zag ze af van plaatsing omdat het onderwerp te gevoelig lag.”

Hele wereld over

De Aa-kroniek heeft negenhonderd abonnees. Dat is veel meer dan het ledental van 180 van de heemkundekring. De totale oplage bedraagt ongeveer 1100 exemplaren. Jacobi: ,,De artikelen gaan de hele wereld over. Ook online worden ze goed gelezen. Vooral naar de verhalen over de Tweede Wereldoorlog wordt uitgekeken. Dat zien we onmiddellijk terug in de losse verkoop. Die nummers verkopen extra goed.”

Meer info: heemkundekringcranendonck.nl