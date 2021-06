Jubilerende heemkundekring klaar voor post-coronatijdperk

Wie stal in de Hermanus Boexstraat de show op rolschaat­sen in 1959?

5 juni EINDHOVEN - Een rolschaatsshow georganiseerd door het Vakantiecomité in 1959. Er was veel publiek op de been die dag in de Hermanus Boexstraat in Eindhoven. Wie was erbij destijds en heeft er nog herinneringen aan, we horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos en onder dit artikel voor meer foto’s.