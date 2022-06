Jubilerende tennisclub Leende pakt uit met feestweek

De roots van de vereniging liggen op de Renheide in Leende, toen daar een clubje Leendenaren begon te tennissen op een privébaan. Later werd aan de huidige Hans van Breukelenlaan een tenniskooi met twee banen in gebruik genomen. ,,Behalve een bouwkeet waren er verder geen voorzieningen, totdat in 1976 een paviljoen werd gebouwd”, vertelt TCL’er van het eerste uur Jo Bax. In die periode was tennis nog een elitaire sport. Bax: ,,Als de kleding te bloot was, werd je van de baan gestuurd.”