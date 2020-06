Juffen en meesters van basisschool Trumakkers in Heeze in de (zelfgemaakte) bloemetjes gezet

Geen huiswerkpakketjes

Kookvlog en zoekspelletjes

Leuk verhaal

Locatie-directeur Lisenka van Warmoeskerken: ,,De grote vraag was drie maanden geleden: hoe gaan we digitaal lesgeven? Uiteindelijk hebben we niet alleen de kernopdrachten met de jongens en meisjes online gedaan. Daar kwamen beweegmomenten en creativiteit bij. Deze week hebben we een vergadering hoe onderwijs op afstand in de toekomst ook bruikbaar kan en zal zijn. Wat we nu op vlog hebben, kan wellicht later nog bruikbaar zijn. Denk maar aan een leerling die ziek thuis is en dan toch naar een leuk verhaal kan luisteren.’’