Juridische strijd over supermarkt aan de Nieuwstraat in Budel duurt voort

Eind oktober stuurde Van Grunsven nog een schadeclaim naar het gemeentebestuur van Cranendonck. Als de plannen voor de supermarkt niet doorgaan, eist het bedrijf 5 miljoen euro van de gemeente.

De megaclaim heeft kennelijk niet al te veel indruk gemaakt in het gemeentehuis in Budel, want het college van B en W houdt voet bij stuk: een supermarkt aan de Nieuwstraat 95 in Budel is niet wenselijk.

Quote We blijven strijdbaar en op zoek naar gerechtig­heid Huub van der Westen, advocaat Van Grunsven

Wethouder Frans Kuppens (CDA) maakte de nieuwe afwijzing bekend tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag. Hij wilde verder niet ingaan op vragen van Pro6-raadslid Hennie Beliën over het collegebesluit. ,,Dat kan ik niet omdat we midden in de procedure zitten en de zaak onder de rechter is”, aldus de wethouder.

Van Grunsven laat via haar advocaat weten inderdaad weer beroep aan te tekenen bij de Raad van State: ,,We blijven strijdbaar en op zoek naar gerechtigheid", aldus advocaat Huub van der Westen.

Nog geen stap verder

Van Grunsven stuurde eind oktober een schadeclaim van 5 miljoen euro naar de gemeente. Het bedrijf kocht het perceel aan de Nieuwstraat in 2017 voor 1,7 miljoen euro.

Er is plek voor een supermarkt met een oppervlakte van 2.100 vierkante meter, 140 parkeerplaatsen en 1 woning. Maar na jaren juridisch getouwtrek is het bedrijf nog geen stap verder en is kringloopwinkel Verderest nog altijd in het pand gevestigd.

Volgens Van Grunsven Ontwikkeling heeft het college de vergunning onterecht geweigerd en is twee keer onrechtmatig gehandeld. De advocaat ziet zeker ook in dat laatste aspect kansen bij de rechter. ,,Sinds de kindertoeslagenaffaire neemt de rechter burgers meer in bescherming tegen onrechtmatig handelen van de overheid”, aldus Van der Westen.

Verhuizing Jumbo

Behalve voor de realisatie van de eigen supermarkt is Van Grunsven ook verwikkeld in een juridische strijd over een andere supermarkt in Budel. De ontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen de verhuizing van de Jumbo.

Wethouder Kuppens gaf kon daarover wel een update geven: ,,We wachten al driekwart jaar op een uitspraak van de Raad van State. Het zit ergens in de stapel, maar het wil nog niet echt vooruit.”

Van Grunsven gaf eerder al aan haar bezwaren niet in te trekken, zolang de gemeente geen groen licht geeft voor de ontwikkeling van de supermarkt aan de Nieuwstraat.